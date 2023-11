به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس راه استان مازندران، افزود: به همین منظور تردد انواع موتورسیکلت به غیر از موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز ترافیک تا ساعت ۷ صبح روز شنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ در تمامی محورهای مواصلاتی استان ممنوع است.

سرهنگ جهان تاب با اشاره به ممنوع بودن تردد تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج- چالوس، اظهار کرد: تردد انواع وسایل نقلیه در صورت پرحجم بودن ترافیک در محور مذکور از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران ممنوع بوده و در صورت اعلام ماموران پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۳ بعد از ظهر تا ۲۴ از ابتدای تونل کندوان به سمت مرزن آباد به صورت یک طرفه خواهد بود.

وی افزود: تردد انواع وسایل نقلیه در صورت پرحجم بودن ترافیک در محور مذکور از ساعت ۱۲ ظهر تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۲ آبان ماه از آزادراه تهران- شمال و تونل کندوان به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و در صورت اعلام ماموران پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۳ بعد از ظهر تا ساعت ۲۴ همان روز از مرزن آباد به سمت کرج و تهران یک طرفه خواهد شد.

وی با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی و ممنوع بودن تردد کلیه تریلرها از محور هراز، گفت: تردد انواع کامیون و کامیونت به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ ظهر تا ساعت ۲۴ امروز چهارشنبه ۱۰ آبان ماه و همچنین از ساعت ۶ صبح تا ساعت ۲۴ روزهای پنج شنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ آبان ماه از این محور ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان افزود: در صورت سنگین بودن بار ترافیکی از شمال به جنوب این محور تردد از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ساعت ۲۲ روز جمعه ۱۲ آبان ماه صورت مقطعی یک طرفه خواهد شد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: اعمال محدودیت‌های ترافیکی ویژه سفر رئیس ‌جمهور به سنندجرئیس پلیس راهور استان کردستان گفت: با توجه به سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان، محدودیت‌های ترافیکی طی امروز و فردا در برخی از نقاط شهر سنندج اعمال می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌ها در تعطیلات آخرهفته/ احتمال یک‌طرفه شدن چالوس و هرازرئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های کشور در تعطیلات پایان هفته را تشریح کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: محدودیت‌های ترافیکی مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در تبریزسرپرست پلیس راهور آذربایجان شرقی، محدودیت‌های ترافیکی مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان روز دانش‌آموز در شهر تبریز را تشریح کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اجرای بیش از ۲۷۷ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای مواصلاتی لرستانمدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان گفت: طی هفت ماهه نخست سال جاری ۲۷۷/۲ کیلومتر روکش آسفالت در راه‌های اصلی، فرعی و روستایی استان اجرا شده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: اعلام محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال در پایان هفتهبه گزارش ایلنا به نقل پایگاه خبری پلیس، پلیس راه کشور با صدور اطلاعیه‌ای، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی از روز چهارشنبه ۱۰ آبان تا روز شنبه ۱۳ آبان در جاده‌های شمالی خبر داد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است: ۱.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مردمی سازی روز مازندران/اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی از ۱۴ تا ۱۹ آبان ماهمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه مردم دغدغه زیادی در حوزه هویت دینی و ملی مازندران دارند، گفت: مردمی سازی برنامه‌های روز مازندران(۱۴ آبان) تقویت می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕