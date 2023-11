هالووین در شیراز وحشت آفرید؛ 5 کافه پلمپ شدند/ تعطیلی طبقات 22 و25 هتل چمران

تالار مراسم جنجالی پلمب شد؛ پس از تعلیق فعالیت خانم دکتر و سه‌ تن از مدیران بهداشت و درمان شهرستان…سپاهان نقره‌داغ شد/ AFC الاتحاد را ۳ بر صفر برنده اعلام کرد؛ جریمه…واکنش تند ایران به سخنان نفرت‌انگیز نماینده اسرائیل در سازمان ملل…سه میلیون ایرانی آماده رزم با اسرائیل + عکستصویری خبرساز از دو وزیر مهم رئیسی؛ اوجی و وحیدی به چه چیزی در…ببینید| شبکه افق صداوسیما هم تیتر «زن، غزه، آزادی»‌ روزنامه...

ISNA_FARSI: موفقیت دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در المپیاد علمی کشوردانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در بیست و هشتمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور، موفق به کسب عناوین برتر شدند.

ILNANEWS: سارقین اماکن خصوصی در شیراز دستگیر شدندبه گزارش ایلنا، سرهنگ فرج شجاعی، اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت. وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و با اقدامات فنی و پلیسی موفق شدند 2 نفر سارق ‌حرفه‌ای را در اقدامی غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

MASHREGHNEWS: ۱۱ کشته در تیراندازی‌های مرگبار همزمان با جشن هالووین در آمریکاموجی از تیراندازی‌های مرگبار در سراسر آمریکا در جشن‌های مخصوص هالووین به کشته شدن دست کم ۱۱ آمریکایی‌ و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر انجامید.

ISNA_FARSI: کشف دپوی ۴۵۰ میلیاردی کالای قاچاق در شیرازفرمانده انتظامی استان فارس از کشف انواع قطعات موتور قایق خارجی قاچاق به ارزش ۴۵۰ میلیارد ریال در بازرسی از یک سوله در یکی از محله‌های شهرستان شیراز خبر داد.

ISNA_FARSI: مسابقات خانگی 'شهر راز' همچنان در شیراز برگزار می‌شودبا وجود درخواست مسئولان باشگاه شهرراز مبنی بر میزبانی در خارج از استان فارس، مسابقات خانگی این تیم همچنان در شیراز برگزار خواهد شد.

ISNA_FARSI: جلوگیری از تعطیلی بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی خراسان رضوی در ۶ ماه ابتدایی سالمعاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: در طول ۶ ماهه ابتدایی سال از تعطیلی ۳۲۳ واحد در استان جلوگیری کردیم که ماهانه حدود ۵۰ واحد است.

