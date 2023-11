وی با اشاره به اجرای طرح استیل کورد در شهرستان سلسله و ورود هلدینگ‌های بزرگ سرمایه‌گذاری به استان، افزود: در راستای ایجاد زنجیره‌های ارزش راهبردی استان و کشور، این سرمایه‌گذاری‌ها در استان در حال شکل گرفتن است.

جعفری با اشاره به انجام عملیات‌های اکتشافی در شهرستان‌های دلفان و سلسله که در راستای شناسایی مواد معدنی فلزی و غیرفلزی در استان در حال انجام است، بیان کرد: همچنین پیگیری برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در زمینه پوشاک و دارو در دست اقدام است که امیدواریم با مساعدت استاندار و نمایندگان استان به نتیجه مطلوب برسد.

