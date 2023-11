میزبانی مس رفسنجان از فولاد در ورزشگاه جدید/ تماشای رایگان بازی با حضور بانوان

وی بیان کرد: جمعه ۱۲ آبان ماه در بازی مس رفسنجان و فولاد خوزستان این ورزشگاه بازگشایی شده اما زمان افتتاح رسمی آن در دهه فجر خواهد بود. مدیرعامل باشگاه صنعت مس رفسنجان تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده از سوی مسئولان باشگاه و تعامل و همکاری خوب مسئولان مربوطه، مجوز ورود بانوان به ورزشگاه شماره یک شهدای مس رفسنجان صادر شد و بانوان محترم می‌توانند جهت تماشای دیدار فوتبال دو تیم مس رفسنجان و فولاد خوزستان در روز جمعه ۱۲ آبان ماه در ورزشگاه حاضر شوند.

پورمحمدی هم‌چنین خبر خوبی را به هواداران داد و گفت: هواداران و همشهریان رفسنجانی می‌توانند بلیط دیدار فوتبال دو تیم مس رفسنجان و فولاد خوزستان را با مراجعه به سایت باشگاه مس رفسنجان به آدرس: https://www.mesrafsanjan.com / و ورود به سامانه فروش بلیط الکترونیکی نسبت به تهیه بلیط به بصورت رایگان اقدام کنند و از تماشای بازی در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان لذت ببرند.

به این ترتیب، باید گفت دیدارهای خانگی مس رفسنجان در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال از این پس در ورزشگاه مدرن و تازه احداث شده شهر رفسنجان برگزار می‌شود.

