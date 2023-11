مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در ادامه بر ایجاد دارالقران مرکزی در خرم‌آباد تاکید کرد و افزود: هم‌اکنون ۱۷ دارالقرآن در استان فعالیت دارند که با ایجاد دارالقران مرکزی، می‌توان همه آنها را پوشش داد. عزتی بیان کرد: سال گذشته برای حفظ جزء سی‌ام قرآن، ۱۴ هزار نفر ثبت‌نام کردند وتوانستیم ۴۰۰۰ نفرآنان برای حفظ این جزء از قرآن مجید تقویت کنیم.

