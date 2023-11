SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: حسن هاشمیان: جمهوری اسلامی در جنگ فعلی از خطوط قرمز اسرائیل و آمریکا رد نشده استحسن هاشمیان: جمهوری اسلامی در جنگ فعلی از خطوط قرمز اسرائیل و آمریکا رد نشده است

ALARABIYA_FA: ورود کاروان‌های حامل کمک و آمبولانس‌ به نوار غزه از گذرگاه رفحدر بیست و ششمین روز از جنگ جاری در غزه، کامیون‌های حامل کمک‌های غذایی و پزشکی چهارشنبه 10 آبان از طریق گذرگاه زمینی رفح با مصر، وارد نوارغزه شدند.به گزارش

VOA FARSI صدای آمریکا: شکریا برادوست: طرفین جنگ در غزه علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها در منطقه ندارندشکریا برادوست: طرفین جنگ در غزه علاقه‌ای به گسترش درگیری‌ها در منطقه ندارند

SHARGHDAILY: با ادامه جنگ در غزه، مقاومت برای اقدامات غافلگیرانه دیگری تصمیم می‌گیردبه گزارش شبکه شرق، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: اسراییل در جنایت‌های خود علیه مردم غزه از همه نوع سلاح‌های ممنوعه استفاده می‌کند.

SHARGHDAILY: شهادت برخی مجروحان فلسطینی در گذرگاه رفحبه گزارش شبکه شرق، خبرنگار شبکه «الجزیره» امروز چهارشنبه، اول نوامبر به نقل از منابع رسمی در غزه، از به شهادت رسیدن تعدادی از مجروحان فلسطینی در گذرگاه «رفح» خبر داد.

ALARABIYA_FA: گزارش «رویترز» از تاکتیک جدید ارتش اسرائیل در پیشروی زمینی کند در غزهدر پی گسترش عملیات نظامی زمینی اسرائیل در نوار غزه از هفته گذشته، نیروهای اسرائیلی بعد از تهدیدات قبلی مبنی بر تهاجم و «درهم‌ کوبیدن حماس»، اکنون تاکتیک «ح

