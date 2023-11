به گزارش خبرنگار «العربیه»، آمبولانس‌ها نیز برای انتقال شماری از زخمی‌ها با وضعیت وخیم، وارد رفح شدند. طبق گفته منابع مصری به «العربیه»، زخمی‌های فلسطینی در بیمارستان‌های مصر بستری شده و بعد از مداوا و بهبودی کامل، به غزه بازخواهند گشت.این منابع افزودند که وضعیت اضطراری در بیمارستان‌های العریش و شمال سینا برای پذیرش زخمی‌ها لغو شد.

سرلشکر محمد عبدالفضیل شوشه، فرماندار سینا شمالی نیز اعلام کرد که موارد ورودی در بیمارستان‌های صحرایی تحت درمان قرار خواهند گرفت و در صورت لزوم به بیمارستان‌های مرکزی پایتخت، ارجاع خواهند شد. اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت غزه، تاکید کرد که این وزارتخانه، فهرستی از بیماران شامل 81 نفر را به طرف مصری داد که با ورود اولین دسته از آنها موافقت شد.

هفته‌ها است که موضوع بازشدن گذرگاه مرزی رفح با نوار غزه تحت محاصره، به منظور رساندن کمک‌ها و خروج شماری از زخمی‌ها و همچنین اتباع خارجی، مطرح است. تا همین آواخر حدود 150 کامیون امدادی وارد غزه شده اما بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی تأکید کردند که این مقدار از کمک‌ها برای برطرف‌کردن نیازهای نزدیک به یک

