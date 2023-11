از سویی ارتش اسرائیل به منظور شناسایی تحرکات عناصر مسلحی که قصد رخنه و پرتاب موشک از نقاط نزدیک به مرز را داشتند، مناطق جنگلی اطراف مرز را با گلوله‌های آتش‌زا به آتش کشید. ارتش اسرائیل، با پخش اعلامیه‌هایی با استفاده از بالگرد، به ساکنان جنوب لبنان نسبت به همکاری با حزب‌الله هشدار داده و تهدید کرد که عوامل«همکار» با حزب‌الله، مجبور به پرداخت بهایی سنگین خواهند شد.

نیروهای اسرائیلی پیشتر اعلام کردند که یک موشک زمین به هوا را که از خاک لبنان به سمت شمال اسرائیل پرتاب شده بود، رهگیری کردند.بر اساس گزارش هفته گذشته سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد، حدود 29 هزار لبنانی در نتیجه تشدید تنش نظامی همزمان با ادامه جنگ در نوار غزه، از شهرهای مرزی در جنوب لبنان، آواره شدند.

در پی حمله غافلگیرانه حماس به شهرک‌های اسرائیلی نزدیک به نوار غزه، مرزهای لبنان- اسرائیل درگیری‌های روزانه را شاهد است اما به گفته بسیاری از کارشناسان، این درگیری‌ها تا این لحظه در چارچوبی «محدود» به معنای نظامی، باقی مانده است.

مقامات اسرائیل پیشتر به دولت لبنان نسبت به عدم کنترل مرزها هشدار داده و این کشور را مسئول بروز هرگونه نقض گسترده دانستند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای غربی و تحلیلگران نسبت به احتمال گسترش جنگ در غزه به یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر و مداخله تمام‌عیار حزب‌الله در کنار تحرکات دیگر گروه‌های نیابتی ایران در عراق، سوریه و حتی یمن، ابراز نگرانی می‌کنند.

