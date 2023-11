SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOA FARSI صدای آمریکا: انتقاد کاخ سفید از پوتین به دلیل «سکوت در برابر اعتراضات ضد اسرائیلی» در روسیهلحظه آژیر خطر حمله راکتی حماس در پارلمان اسرائیل و حضور آویگدور لیبرمن و دیگر نمایندگان در پناهگاه

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: پیشروی اسرائیل در غزه برای «انهدام حماس» و «بازگرداندن گروگان‌ها»لحظه آژیر خطر حمله راکتی حماس در پارلمان اسرائیل و حضور آویگدور لیبرمن و دیگر نمایندگان در پناهگاه

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: معترضان به جنگ حماس و اسرائیل در داغستان با پلیس فرودگاه و مسافران اسرائیلی درگیر شدندمعترضان به جنگ حماس و اسرائیل در داغستان با پلیس فرودگاه و مسافران اسرائیلی درگیر شدند

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: کاخ سفید: اسرائیل تلاش می‌کند تلفات غیرنظامیان را کاهش دهدهشدار بانک جهانی در مورد اقتصاد جهانی همزمان با ادامه جنگ اسرائیل و حماس

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: افزایش خشونت شهرک‌‌نشینان علیه فلسطینیان در کرانه غربیبا تشدید حملات اسرائیل به نوار محاصره شده غزه که بیش از 3 هفته ادامه دارد، حملات شهرک‌نشینان به فلسطینیان در کرانه باختری افزایش یافته است.شهرک نشینان افرا

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: تصاویری از موشک باران شبانه تل آویو توسط نیروهای مقاومتبا آغاز موج جدید حملات موشکی مقاومت به اراضی اشغالی، آژیر خطر در تل‌آویو به صدادرآمد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕