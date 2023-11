شهادت برخی مجروحان فلسطینی در گذرگاه رفح

براساس گزارش خبرنگار الجزیره، تعدادی از زخمی‌های فلسطینی در داخل آمبولانس‌ها که قرار بود از گذرگاه رفح به مصر منتقل شوند، به دلیل پافشاری مقامات مصری برای به همراه داشتن گذرنامه، جان خود را از دست دادند.

خبرگزاری «رویترز» امروز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که قطر توافقی را بین مصر، اسراییل و حماس در هماهنگی با آمریکا میانجیگری کرده که به دارندگان گذرنامه خارجی و برخی مجروحان وخیم اجازه می‌دهد از طریق گذرگاه رفح از غزه خارج شوند.

منابع خبری اصرار مقامات مقامات مصری برای به همراه داشتن گذرنامه توسط این مجروحانی که بر اثر بمباران منازل‌شان زخمی شده‌اند و کلیه مدارک و لوازم خود را از دست داده‌اند اقدامی عجیب توصیف و از آن انتقاد کردند.

«فخرالدین کوجا» وزیر بهداشت ترکیه امروز چهارشنبه (اول نوامبر، ۱۰ آبان) اعلام کرده بود که ترکیه منتظر مجوز ساخت ۲۰ بیمارستان صحرایی در فرودگاه بین‌المللی «العریش» مصر است.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AA_PERSIAN: عبور 450 خارجی و فلسطینی دو تابعیتی از گذرگاه رفححدود 500 خارجی و فلسطینی دو تابعیتی از گذرگاه مرزی رفح وارد مصر خواهند شد. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: ورود کاروان‌های حامل کمک و آمبولانس‌ به نوار غزه از گذرگاه رفحدر بیست و ششمین روز از جنگ جاری در غزه، کامیون‌های حامل کمک‌های غذایی و پزشکی چهارشنبه 10 آبان از طریق گذرگاه زمینی رفح با مصر، وارد نوارغزه شدند.به گزارش

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/یورش مجدد نیروهای اشغالگر اسرائیلی به جنینتا این لحظه ۳ فلسطینی در حمله به این شهر به شهادت رسیدند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رسانه عبری: مصر ده‌ها تانک و خودروی زرهی را در نزدیکی گذرگاه رفح مستقر کرده استروزنامه تایمز رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مصر ده‌ها تانک و خودروی زرهی را در نزدیکی گذرگاه مرزی رفح مستقر کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: میانجیگری قطر برای بازگشایی گذرگاه رفحمنابع اعلام کردند که قطر در توافقی میان مصر، حماس و رژیم صهیونیستی با هماهنگی آمریکا برای بازگشایی گذرگاه رفح به میانجیگری پرداخته است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/صهیونیست‌ها دوباره جبالیا را بمباران کردندرژیم صهیونیستی در تکرار جنایت دیروز، منطقهٔ مسکونیِ الفلوجا در اردوگاه جبالیا را بمباران کرد و چندین فلسطینی را به شهادت رساند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕