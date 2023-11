دقیقی: فردا کار سختی مقابل استقلال داریم

او ادامه داد: چیزی که هست ما تیمی بسیار پرتوان، شایسته و با نفراتی جویای نام در سطح کشور هستیم و تلاش می‌کنیم خودمان را بهتر و بیش‌تر به فوتبال کشور معرفی کنیم. از همین جا به همه شما و هم استانی‌های عزیزمان بگویم با تمام قدرت فردا برای کسب 3 امتیاز وارد زمین می‌شویم. ان‌شاءالله بازی سراسر هجومی را ارائه خواهیم کرد. هر چند که باید تمرکز داشته باشیم تا در فاز هجومی، اشتباهات فردی عاملی برای استفاده بازیکنان با کیفیت استقلال نشود.

دقیقی بیان کرد امیدوارم همراهی مردم شریف استان قزوین با پرچم‌های سبز و انرژی مضاعف در کنار ما باشد. خواهشم این است که حضورشان در استادیوم فقط در جهت افزایش انرژی بازیکنان ما باشد. سعی کنند با همراهی تیم در تمام دقایق بازی چه زمانی‌که گل جلو بودیم، چه در زمانی‌که برای رسیدن به گل در حال حمله بودیم یا حتی خدای ناکرده گل خوردیم، تا دقیقه‌ای که بازی ادامه دارد، انرژی دهند چون قطعا این کار کیفیت تیم ما را اضافه می‌کند. فردا باید ثابت کنیم میزبان این بازی هستیم.

ILNANEWS: دقیقی: جزو هجومی ترین تیم‌های لیگ برتر هستیمبه گزارش ایلنا، سعید دقیقی در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال، اظهار داشت: واقعا بازی خیلی سختی را مقابل تیم بزرگ استقلال تهران، پیش رو داریم. این تیم بازیکنان با کیفیت و گران قیمتی دارد. سرمربی خیلی خوب و کادرفنی خیلی قوی دارد. با توجه به نتایجی که استقلال در چند هفته اخیر گرفته و شایستگی خودش را در لیگ نشان داده، واقعا فردا کارمان سخت است.

ILNANEWS: رحمتی: تراکتور در ۲ بازی اخیر مستحق باخت نبودبه گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی باشگاه نساجی مازندران، سیدمهدی رحمتی درباره دیدار فردا (پنجشنبه) تیم فوتبال نساجی مازندران مقابل تراکتور تبریز اظهار داشت: فردا بازی سختی با تیم خوب تراکتور داریم. تراکتور در فصل جاری از لحاظ در اختیار داشتن بازیکنان سرشناس و دارای سوابق ملی و همچنین بازیکنان خارجی، یکی از بهترین تیم‌های لیگ برتر است.

ILNANEWS: رجبی: می‌دانیم که بازی خیلی سختی داریمبه گزارش ایلنا حمیدرضا رجبی مربی استقلال در نشست خبری قبل از دیدار مقابل شمس آذر قزوین در هفته نهم لیگ برتر شرکت کرد که مشروح صحبت‌های او به شرح زیر است: جواد نکونام به دلیل اینکه محل کنفرانس تغییر کرد و با جلسه فنی ما تداخل داشت نتوانست در نشست حاضر شود و بابت این موضوع عذرخواهی کرد.

ISNA_FARSI: معلمان زن، قابلیت کار در مناطق عشایری را ندارندمدیرامور عشایری استان همدان با تأکید براینکه در زمینه معلم دانش آموزان عشایر همچنان مشکل داریم، گفت: معلمان زن دانش آموزان عشایری قابلیت کار در مناطق عشایری ندارند.

ISNA_FARSI: سفر مجدد وزیر امور خارجه ایران به قطروزیر امور خارجه فردا « سه شنبه ۹ آبان ماه »به قطر سفر می کند .

ISNA_FARSI: آغاز لیگ برتر تکواندو با حضور ۱۱ تیملیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور از فردا پنجشنبه 11 آبان آغاز می شود.

