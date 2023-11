مقاومت فلسطین مشکلی از نظر امکانات نظامی برای ادامه نبرد طولانی با رژیم صهیونیستی ندارد

حسین امیر عبداللهیان در این دیدار روز ملی ترکیه را تبریک گفت و با ابلاغ سلام ابراهیم رئیسی به رئیس جمهور ترکیه و با اشاره به گفتگوی تلفنی اخیر دو رئیس جمهور، از موضع حمایتی قوی اخیر آقای اردوغان و نیز حمایت پرشور مردم ترکیه از مردم مظلوم غزه تشکر کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه گفت: دولت آمریکا در حالی‌ که بطور مستقیم در حمایت و مدیریت حملات بی‌رحمانه رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین و جنایات جنگی رژیم در غزه نقش دارد و فرمانده سنتکام و فرماندهان نظامی آمریکا در اتاق عملیات جنگ در تل‌آویو حضور دارند، به دیگران توصیه‌ خویشتنداری می‌کند.

وی تاکید کرد: جریان‌های مقاومت فلسطینی به ما گفته‌اند که مشکلی از نظر امکانات نظامی و توانایی برای ادامه نبرد طولانی و تداوم مقابله قدرتمندانه با رژیم صهیونیستی ندارند، مع‌هذا با توجه به تمرکز حملات رژیم صهیونیستی علیه شهروندان بی‌دفاع و محاصره تمام عیار غزه، لازم است کشورهای اسلامی برای پایان بخشیدن به جنایت جنگی رژیم صهیونیستی، رفع محاصره غزه و ارسال کمک‌های انسانی اقدام فوری و موثری داشته باشند و در این رابطه جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت برگزاری فوری نشست سران کشورهای اسلامی و عربی تأکید...

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه نیز در این دیدار با ابلاغ سلام خود به جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمان و با اشاره به گفتگوی تلفنی اخیر با ایشان درخصوص تحولات فلسطین، دیدگاه ترکیه در مورد بحران جاری فلسطین را تبیین کرد و گفت: اولویت ترکیه توقف حملات به غزه، آتش بس و رفع محاصره غزه و ارسال کمک‌های انسانی است و لازمست برای ایجاد سازوکارهایی که امنیت مردم فلسطین را تأمین کند، تلاش کنیم.

