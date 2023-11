«محمدکاظم رحیمی نژاد» مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته بسیج دانش آموزی با بیان این که تشکل‌هایی نظیر بسیج دانش‌آموزی می‌تواند فرزندان این سرزمین را در کنار یکدیگر همدل و هم هدف کند، گفت: توجه به این ظرفیت عظیم باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش یزد، این مسئول هدف از افتتاح پایگاه‌های بسیج دانش آموزی را گسترش فرهنگ بسیج و بسیجی در مدارس غیردولتی عنوان کرد.

