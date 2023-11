مسئولان درباره محرومیت سرمربی تیم پیگیری کردند و خوشبختانه او مشکلی ندارد و می‌تواند فردا روی نیمکت بنشیند. درباره عملکرد بهتر خارج از خانه شمس آذر که گفتید باید بگویم که من فکر می‌کنم به خاطر اینکه این تیم سال اول حضورش در لیگ برتر است این اتفاق افتاده است. برای ما فرقی نمی‌کند و ما استقلال هستیم و دوست داریم بچه‌ها با تمرکز کامل تمام تلاش‌شان را انجام دهند که امتیاز کامل را بتوانیم بگیریم.

درباره تغییر داور بازی باید بگویم که شما می‌دانید استقلال از داوری خیلی راضی نبود و ما دوست داریم داوران عزیز بهترین قضاوت‌هایشان را برای استقلال انجام بدهند و عدالت را در زمین اجرا کنند. همه داوران برای ما محترم هستند و ما امیدواریم که آقای همرنگ هم فردا بهترین قضاوت‌شان را انجام دهند و دو تیم از قضاوت او راضی باشند.

علیرضا رضایی گلر توانمندی است و دوست داشتیم در مجموعه استقلال باشد اما محدودیت‌ها باعث شد که او کنار ما نباشد و امیدوارم اگر هم فردا بازی می‌کند بهترین عملکرد را داشته باشد. چرا که او جزو مجموعه استقلال بوده و برای او آرزوی موفقیت می‌کنم.

علت اینکه آقای نکونام به کنفرانس نیامد من فکر می‌کنم یک سری قوانین را باید اصلاح کنیم. اینکه مربی حتما باید یک مکان خاص بیاید تا کنفرانس را برگزار کند با توجه به شرایط ما درست نیست. در اروپا همه تیم‌ها یک زمین اختصاصی دارند و مربی وقتی می‌خواهد سر تمرین برود، نیم ساعت زودتر می‌آید و همه شرایط فراهم است و در کنفرانس حاضر می‌شود. این مسیرهای طولانی که هست باعث می‌شود مربیان خیلی زمان نداشته باشند و این جابه جایی مربی را اذیت می‌کند.

اصلا بحث جنگ نیست. آقای نکونام درباره حق استقلال صحبت می‌کنند. دیگران اگر برداشت درستی نمی‌کنند، به این موضوع ارتباطی ندارد. ما، باشگاه و هواداران توقعمان این است که استقلال مورد حمایت قرار بگیرد. اگر بودجه دولتی هست و دولت از دو تیم حمایت می‌کند، به یک شکل با این دو تیم برخورد کند و فکر می‌کنم منظور آقای نکونام این بود.

