ترور کور در بمپور، منجر به شهادت مدافع امنیت شد

به گزارش ایسنا- به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان،، استوار دوم علی قربانی به درجه رفیع شهادت نائل و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

MASHREGHNEWS: ترور کور در بمپور، منجر به شهادت مامور پلیس شد +فیلمحمله تروریستی به واحدهای گشت کلانتری ۱۲ محمدان شهرستان بمپور که در حال گشت زنی و تامین امنیت و آرامش بودند، باعث شهادت یک مدافع امنیت شد.

MASHREGHNEWS: عکس/ هدیه ویژه رهبر انقلاب به پدر یک شهید مدافع امنیتدر آئین نامگذاری ساختمان اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران که به آرمان علی وردی نام گذاری شد انگشتر رهبر انقلاب به پدر شهید مدافع امنیت آرمان علی‌وردی اهدا شد.

ISNA_FARSI: بارندگی شدید و آبگرفتگی خیابان‌ها در «میلان» ایتالیابارندگی شدید روز گذشته (سه شنبه) منجر به آبگرفتگی خیابان‌ها در چندین منطقه «میلان» شد.

MASHREGHNEWS: تصویر ماموری که در ترور کور و ناجوانمردانه به شهادت رسیدتصویر شهید قربانی از کارکنان پلیس بمپور سیستان و بلوچستان که ساعتی قبل توسط اشرار مسلح ترور شد.

ISNA_FARSI: بن گویر خواستار اخراج فلسطینی‌های غزه به اسکاتلند شد!وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی اخراج فلسطینی‌های ساکن غزه به اسکاتلند را خواستار شد!

MASHREGHNEWS: جنایت جدید صهیونیستها در اردوگاه جبالیا؛ دستکم ۵۰ نفر به شهادت رسیدندجنگنده‌های رژیم صهیونیستی اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه را بمباران کردند که تا کنون به شهادت بیش از پنجاه فلسطینی منجر شده است.

