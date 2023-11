گوگل با داده‌های جمع آوری شده تا اول اکتبر سال ۲۰۲۳، آمار توزیع نسخه اندروید را از طریق «اندروید استودیو» به‌روز کرد. این آمار نشان داد که اندروید ۱۳ با سهم ۲۲.۴ درصدی در دستگاه‌های اندرویدی، محبوب‌ترین نسخه این سیستم عامل شده و در مدت چهار ماه از زمان آخرین انتشار آمار توزیع نسخه‌های اندروید، رشد ۷.۴ درصدی داشته است.

با توجه به این که اندروید ۱۳، بیش از یک سال است که عرضه شده، میزان پذیرش این سیستم عامل چشمگیر بوده است. این به احتمال زیاد به دلیل عرضه دستگاه‌های بیشتر با اندروید ۱۳ و ارتقای بسیاری از تلفن‌های اندرویدی رده پایین به این نسخه بوده است. با انتشار عمومی اندروید ۱۴، روند رشد اندروید ۱۳، ممکن است آهسته شود.

اندروید ۱۱ دومین نسخه محبوب است اما سهم آن از ۲۳.۱ درصد، به ۲۱.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. اندروید ۱۰، سومین نسخه محبوب سیستم عامل اندروید است. اندروید ۱۱ با وجود کاهش ۱.۷ درصدی سهمش، همچنان در ۱۶.۱ درصد از دستگاه‌هایی که تا اول اکتبر سال ۲۰۲۳ به پلی استور دسترسی داشتند، کار می‌کرد. اندروید ۱۲ هم که شاهد کاهش سهمش از ۱۶.۳ درصد، به ۱۵.۸ درصد بود، چهارمین نسخه محبوب اندروید به شمار می‌رود.

مشاهده سهم ۱۰.۵ درصدی اندروید ۹، مایوس کننده است. دستگاه‌های مجهز به این نسخه سیستم عامل اندروید، به پایان سیکل عمر خود رسیده اند و احتمالا به‌روزرسانی جدیدی دریافت نخواهند کرد. بنابراین، آمار آنها ثابت می‌ماند یا به تدریج کاهش پیدا می‌کند زیرا کاربران، گوشی‌ها و تبلت‌های خود را به مدل‌های جدیدتر ارتقا می‌دهند.بر اساس گزارش وب سایت اندروید پلیس، بسیاری از شرکت‌های سازنده دستگاه‌های اندرویدی اکنون قول پشتیبانی نرم افزاری طولانی‌تر برای دستگاه‌های خود را داده اند.

