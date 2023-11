قیمت قطعی ۶ خودروی وارداتی در مبادی ورودی اعلام شد

در ادامه این اطلاعیه، اعلام شده که قیمت اعلام شده فوق، قیمت قطعی در مبادی ورودی است و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص همچون بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و... به قیمت‌های فوق اضافه خواهد شد.

