نیروی حماس با گرمکن ورزشی به شکار تانک اسرائیلی رفت!+عکس

VOA FARSI صدای آمریکا: تصاویری از حضور سربازان و تانک‌های اسرائیلی در شهر غزه و درگیری با نیروهای حماستصاویری از حضور سربازان و تانک‌های اسرائیلی در شهر غزه و درگیری با نیروهای حماس

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: سخنگوی ارتش اسرائیل: در نبرد با حماس هم مراقب غیرنظامیان اسرائیلی هستیم هم مردم عادی غزهسخنگوی ارتش اسرائیل: در نبرد با حماس هم مراقب غیرنظامیان اسرائیلی هستیم هم مردم عادی غزه

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: نبردهای شدید در شمال و جنوب غزه؛ حمله 20هزار سرباز اسرائیلیبا گسترش عملیات زمینی اسرائیل در نوار غزه، شامگاه سه‌شنبه، درگیری‌های شدیدی میان گردان‌های القسام حماس و نیروهای اسرائیلی در شمال و جنوب شهر غزه رخ داد.ارت

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: سفر وزیر امور خارجه تایلند به خاورمیانه برای رایزنی در مورد آزادی گروگان‌های حماسمقامات اسرائیلی می‌گویند ۵۴ نفر از بیش از ۲۳۰ گروگان حماس تایلندی هستند.

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ درگیری شدید مبارزان مقاومت با اشغالگران در طوباسدرگیری شدید مبارزان مقاومت با اشغالگران اسرائیلی که به شهر طوباس یورش بردند. مبارزان مقاومت با بمب‌های دست‌ساز اشغالگران را هدف قرار دادند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ انفجار خانه 'صالح العاروری' توسط صهیونیست‌هانظامیان اشغالگر اسرائیلی که از ساعاتی پیش به شهرک عاروره در شمال غرب رام الله یورش برده بودند، منزل شیخ صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس را منفجر کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕