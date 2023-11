» امر الاحمد همچنین معتقد است که همزمانی نمایشگاه ژنو با مسابقات فرمول ۱ قطر، صحنهٔ دوحه را به جشنوارهٔ ورزش‌های موتوری تبدیل کرده و این دو رویداد درواقع مکمل هم بوده‌اند. مسابقات موتورسواری موتوجی‌پی، و قهرمانیِ کارتینگِ خاورمیانه و شمال آفریقا بناست به ترتیب در ماه‌های نوامبر و دسامبر در این پیست برگزار شوند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: دستگیری عامل تیراندازی به خودروی شخصی در گتوندفرمانده انتظامی گتوند از دستگیری عامل تیراندازی به یک خودروی شخصی در این شهرستان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رسانه عبری: مصر ده‌ها تانک و خودروی زرهی را در نزدیکی گذرگاه رفح مستقر کرده استروزنامه تایمز رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مصر ده‌ها تانک و خودروی زرهی را در نزدیکی گذرگاه مرزی رفح مستقر کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

AA_PERSIAN: حماس: خودروهای نظامی اسرائیل در جنوب غزه را هدف قرار دادیمگردان‌های عزالدین قسام از هدف قرار دادن چهار دستگاه خودروی نظامی اسرائیل در جنوب غزه خبر داد. - Anadolu Ajansı

منبع: aa_persian | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: هنر از خستگی‌های روزمره فرار می‌کندشهرام کریمی از برپایی نمایشگاه جدید خود در ایران خبر داد و در توضیح آن گفت: این نمایشگاه حرف‌ها و بودن امروز من است و تاکید روی فردیت هنر دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: طرح‌های پدافند غیرعامل آب منطقه‌ای یزد رونمایی شدمدیر عامل آب منطقه‌ای یزد در جریان بازدید معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پدافند غیرعامل کشور از اقدامات پدافندی این شرکت، از رونمایی چند طرح پدافند غیرعامل این شرکت خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: رونمایی از ۷ محصول فناورانه نانویی در نمایشگاه نانومدیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو از آغاز این نمایشگاه از روز شنبه، ۱۳ آبان ماه جاری خبر داد و گفت: در این نمایشگاه ۷ محصول نانویی رونمایی می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕