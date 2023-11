ترور کور در بمپور، منجر به شهادت مامور پلیس شد +فیلم

به گزارش مشرق، با اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان، ساعتی قبل بر اثر حمله تروریستی به واحدهای گشت کلانتری ۱۲ محمدان بمپور که در حال گشت زنی و تامین امنیت و آرامش بودند، یک نفر از مدافعان امنیت شهید و چهار نفر دیگر از کارکنان انتظامی این شهرستان زخمی شدند.

ISNA_FARSI: بارندگی شدید و آبگرفتگی خیابان‌ها در «میلان» ایتالیابارندگی شدید روز گذشته (سه شنبه) منجر به آبگرفتگی خیابان‌ها در چندین منطقه «میلان» شد.

MASHREGHNEWS: فیلم/ لحظه ترور ۳ مبارز فلسطینی در حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستیفیلم لحظه ترور ۳ مبارز مقاومت فلسطین در حمله پهپادی بامداد امروز ارتش رژیم صهیونیستی به جنین را مشاهده می‌کنید.

ILNANEWS: شهادت مامور پلیس در چهارباغ ساوجبلاغبه گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پلیس، در راستای اجرای نیابت قضایی دستگیری سارق در منطقه چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ تیم سه‌نفره‌ای از پلیس آگاهی به موقعیت محله مرغک اعزام شدند که به‌دنبال وقوع درگیری، یکی از کارکنان به هویت گروهبان‌یکم «محمدرضا کوشکی» از ناحیه سر مجروح و پس از انتقال به بیمارستان به فیض شهادت نائل شد.

ISNA_FARSI: شهادت مامور پلیس البرز در درگیری با سارقان مسلحفرماندهی انتظامی البرز از شهادت یکی از کارکنان پلیس آگاهی البرز در درگیری با سارقان مسلح خبر داد.

MASHREGHNEWS: فیلم/ ارتش رژیم صهیونیستی مدعی ورود به سه کیلومتر از اراضی غزه شد!فیلم/ ارتش رژیم صهیونیستی مدعی ورود به سه کیلومتر از اراضی غزه شد!

MASHREGHNEWS: جنایت جدید صهیونیستها در اردوگاه جبالیا؛ دستکم ۵۰ نفر به شهادت رسیدندجنگنده‌های رژیم صهیونیستی اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه را بمباران کردند که تا کنون به شهادت بیش از پنجاه فلسطینی منجر شده است.

