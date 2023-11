معاون دبیرکل سازمان ملل: زنان، مردان و کودکان در غزه در معرض گرسنگی قرار دارند

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه تصریح کرد، زنان و مردان و کودکان در غزه در معرض گرسنگی، ضربه و بمباران تا سرحد مرگ قرار دارند، لذا باید هر چه زودتر نیازهای ضروری ساکنان غزه تأمین شود. وی افزود: ما به موافقت طرف های جنگ غزه نیاز داریم که با آتش بس موافقت کنند زیرا این تنها گزینه برای تحویل امکانات و تجهیزات کمکی است.

گریفتیس معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه خاطرنشان کرد، عدم اقدام در مورد آنچه در غزه اتفاق می افتد، عواقبی خواهد داشت که فراتر از مرزهای منطقه است؛ چراکه این یک بحران جهانی است.

