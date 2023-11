تصویر ماموری که در ترور کور و ناجوانمردانه به شهادت رسید

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: تازه‌ترین آمار انجمن روزنامه‌نگاران فلسطین از تعداد شهدای رسانهانجمن روزنامه‌نگاران فلسطین اعلام کرد که تعداد خبرنگاران و اصحاب رسانه که در پی حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر تا به امروز به شهادت رسیده‌اند، به ۳۸ تن رسیده است.

MASHREGHNEWS: ترور کور در بمپور، منجر به شهادت مامور پلیس شد +فیلمحمله تروریستی به واحدهای گشت کلانتری ۱۲ محمدان شهرستان بمپور که در حال گشت زنی و تامین امنیت و آرامش بودند، باعث شهادت یک مدافع امنیت شد.

ISNA_FARSI: وضعیت اشتغال کدام کشور مطلوب است؟نرخ بیکاری ژاپن در ماه سپتامبر به ۲.۶ درصد رسید و نسبت فرصت‌های شغلی در ۱.۲۹ باقی ماند که حاکی از دسترس بودن شغل برای افراد جویای کار است.

BBCPERSIAN: اثری جدید به کوشش مرجان ساتراپی؛ کتاب مصور «زن، زندگی، آزادی» با همکاری ۲۰ طراحکتاب مصور «زن، زندگی، آزادی» به کوشش مرجان ساتراپی، نخستین رمان مصور خانه‌نشر ایکونوکلاست در فرانسه است که در سالگرد کشته‌شدن مهسا امینی به چاپ رسید.

ISNA_FARSI: مادری که به عشق فرزندش در خواف مدرسه می‌سازدمدیر آموزش و پرورش خواف اظهارکرد: تفاهم‌نامه ساخت یک باب مدرسه به همت مادری که به عشق فرزندش مدرسه می‌سازد به امضا رسید.

MASHREGHNEWS: نزدیک به ۳۰ هزار شهید و زخمی در سه هفته بمباران صهیونیست‌هامنابع فلسطینی بامداد سه‌شنبه گزارش دادند در پی ۲۳ روز حملات بی‌وقفه رژیم صهیونیستی به نوار غزه، ۸۳۰۶ نفر به شهادت رسیده و ۲۱ هزار و ۴۸ تن نیز مجروح شدند.

