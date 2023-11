ببینید| غافلگیری نیروهای ارتش اسرائیل با کوادکوپترهای مسلح حماس

واکنش تند ایران به سخنان نفرت‌انگیز نماینده اسرائیل در سازمان ملل…راهپیمایی و طرفداری از فلسطین در بازی آنلاین روبلاکس + ویدئوویدئو | هوش مصنوعی تاریخ شروع جنگ جهانی را پیش‌بینی کرد/ کمتر از یک…

VOA FARSI صدای آمریکا: سخنگوی ارتش اسرائیل: در نبرد با حماس هم مراقب غیرنظامیان اسرائیلی هستیم هم مردم عادی غزهسخنگوی ارتش اسرائیل: در نبرد با حماس هم مراقب غیرنظامیان اسرائیلی هستیم هم مردم عادی غزه

SHARGHDAILY: بهانه اسرائیل در نسل‌کشی اهالی غزهسبحان رضایی-جامعه‌شناس: بیش از سه هفته است که نوار غزه محمل درگیری شدید ارتش اسرائیل با نیروهای جنبش مقاومت اسلامی حماس و مردان، زنان و کودکان فلسطینی شده است.

ALARABIYA_FA: هنیه: چشم‌انداز جامعی برای آتش‌بس، تبادل اسرا و گشایش گذرگاه‌ها ارائه کردیمهمزمان با ادامه تهاجم زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش «حماس»، چهارشنبه دهم آبان، ضمن اشاره به آغاز عملیات زمینی ارتش اسر

VOA FARSI صدای آمریکا: حسین آقایی: حماس با قراردادن مردم عادی به عنوان سپر انسانی کار را برای ارتش اسرائیل سخت کرده استحسین آقایی: حماس با قراردادن مردم عادی به عنوان سپر انسانی کار را برای ارتش اسرائیل سخت کرده است

ALARABIYA_FA: سعودی: توقف عملیات نظامی در غزه اولویتی ضروری استوزارت خارجه پادشاهی عربی سعودی سه‌شنبه نهم آبان، با شدیدترین لحن حمله نیروهای ارتش اسرائیل به اردوگاه جبالیا در نوار غزه را که به کشته و مجروح شدن شمار زیا

ALARABIYA_FA: نبردهای شدید در شمال و جنوب غزه؛ حمله 20هزار سرباز اسرائیلیبا گسترش عملیات زمینی اسرائیل در نوار غزه، شامگاه سه‌شنبه، درگیری‌های شدیدی میان گردان‌های القسام حماس و نیروهای اسرائیلی در شمال و جنوب شهر غزه رخ داد.ارت

