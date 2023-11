الف- رخداد/بهانه اولیه: همه نسل‌کشی‌ها از یک رخداد یا بهانه اولیه آغاز می‌شود. برای مثال در هولوکاست، آدولف هیتلر وقتی به‌عنوان صدراعظم آلمان و رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان به قدرت می‌رسد، با ادعای خیانت ملی یهودیان در جنگ اول و ادعای نامناسب‌بودن آنان برای میهن و... به پاک‌سازی نژادی آنان اقدام می‌کند. در اندونزی، کودتای چپ‌گرایان در سی‌ام سپتامبر با شکست روبه‌رو می‌شود. در رواندا، هواپیمای هابیا ریحانا، رئیس‌جمهوری وقت، سقوط می‌کند و کوتاهی آن به گردن توتسی‌ها می‌افتد.

(Propoganda) مانند سخنرانی، بیانیه، کتاب، مصاحبه، فیلم و... در فضای مخاطبان داخلی و بین‌المللی به‌ سرعت و شکلی وسیع منتشر می‌شود. د- انتشار سریع پیام‌های رسانه‌ای مقوم گسترش خشم عمومی در میان ایشان درباره قربانیان: در‌این‌میان، پیام‌های رسانه‌ای متعددی در بی‌رحمی، بدذاتی و در کل غیرانسان‌بودگی قربانیان منتشر می‌شود تا خشم عمومی و توان بسیج خودی‌ها درباره قربانیان بالقوه افزایش یابد.

و- بهره‌برداری از امتیازات: پس از کشتار وسیع قربانیان، سازمان‌دهندگان این مکانیسم اجتماعی به سراغ هدف اصلی خویش می‌روند و به بهره‌برداری از منابع و امتیازات قربانیان می‌پردازند.

دشمنان: در مقابل، نتانیاهو و گالانت اهالی نوار غزه و حماس را به‌عنوان دشمنان این «خودی‌ها»، حیوانات انسان‌نما (Animal Humans)، اشرار، پلیدان، باطلان، جنایتکاران علیه بشریت، دروغ‌گوها و ریاکاران معرفی می‌کنند.

