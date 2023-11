تداوم فشار بر معلمان؛ اتهام جدید علیه محسن عمرانی و حبس برای عاتکه رجبی

پلیس نیجریه می‌گوید مهاجمان مظنون به عضویت در بوکوحرام دست کم ۴۰ نفر را کشتندهم‌بندی‌های نرگس محمدی در اعتراض به محرومیت درمانی او تحصن کردند

ETEMADONLINE: انتشار ویدئویی جدید و دردناک از خیابان‌خوابی معلمان برای دیدار با آقای نماینده!ویدیویی جدید از معلمان منتشر شده که نشان می‌دهد، آنها برای دیدار علیرضا منادی نماینده مجلس شب قبل را در خیابان و مقابل دفتر او سپری کرده‌اند! به گزارش خبرآنلاین، این ویدیو را یکی از معلمان حاضر در خیابان به اسم فرشاد، در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.

ISNA_FARSI: تجمع مسلمانان گرجستان در اعتراض به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزهمسلمانان گرجستان امروز در اعتراض به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و غزه تجمع و راهپیمایی کردند.

MASHREGHNEWS: شهادت ۱۲ فلسطینی در بمباران رژیم صهیونیستی در خان‌یونستداوم حملات هوایی، توپخانه ای و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف غزه تعداد زیادی شهید و مجروح در میان غیرنظامیان برجای گذاشته است.

ISNA_FARSI: آنچه در زندان بزرگِ غزه درحال رخ‌دادن است، انسان و انسانیت را نشانه گرفته استاز قدرت و نفوذ معنوی‌تان برای ترغیب دولت‌ها و ملت‌ها به صیانت از کرامت انسانیِ غزه‌نشینان و جلوگیری از تداوم ظلم رژیم صهیونیستیِ اسرائیل بهره بگیرید.

ISNA_FARSI: پیشنهاد معاون رئیس جمهور به سازمان های مردم نهاد برای مبارزه با ریم صهیونیستیمعاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی با سازمان‌های مردم‌نهاد آسیایی، اروپایی و آمریکای جنوبی ارتباط بگیرند و فشار جهانی علیه اسراییل را افزایش دهند.

ISNA_FARSI: راه‌حل رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی برای بحران کنونی غزهبه رغم تداوم جنگ صهیونیست‌ها علیه نوار غزه از هفتم اکتبر، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی راهکاری را برای وضعیت یا بحران کنونی این باریکه ارائه کرد.

