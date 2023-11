شش ماه حبس برای منوچهر بختیاری به اتهام «توهین به رهبر» در زندان

منوچهر بختیاری در نهم اردیبهشت ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم در منزل شخصی خود در تهران بازداشت شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در کانال تلگرامی خود نوشت که جلسه دادگاه آقای عمرانی روز نهم آبان برگزار شد و اتهامی که در پرونده او ذکر شده «تبلیغ علیه نظام» است.

در اردیبهشت امسال، و در جریان تشدید فشارها و موج بازداشت فعالان حقوق فرهنگیان و فعالان کارگری، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با ورود به منزل محسن عمرانی، را بازداشت کردند. آقای پیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: آرمیتا گراوند می‌بایست امروز زنده می‌بود و نسرین ستوده نیز آزاد بود. رهبری ایران باید کار درست را انجام دهد: نسرین را فورا آزاد کند و خشونت خود را علیه زنان و دختران ایران متوقف کند.»

آرمیتا گراوند ۱۶ ساله، اهل کرمانشاه و ساکن تهران، روز ٩ مهر در مترو «شهدا» تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد و بعدها خبر رسید که به کما رفته است. متیو میلر اضافه کرد: «ما بار دیگر رفتار هولناک حکومت ایران با مردم این کشور، از جمله کمپین خشونت علیه زنان و دختران ایران را محکوم می‌کنیم. ایالات متحده در کنار مردم شجاع ایران می‌ایستد و به همکاری با جامعه بین‌المللی ادامه خواهد داد تا حکومت را برای نقض حقوق بشر در داخل و خارج از کشور پاسخگو کند.»

بوکو حرام از حدود ۱۴ سال پیش حملات خود در ایالت‌های شمالی و شمال شرقی نیجریه را آغاز کرد. اکثر قربانیان این حملات که گروه‌های مدافع حقوق بشر آن را چندین هزار نفر تخمین می زنند، روستائیان ساکن این مناطق هستند.بوکو حرام یکی از گروه‌های جهادی است که در این بخش از قاره آفریقا موسوم به ناحیه ساحل فعالیت می کند. طی یک دهه اخیر در سایر کشورهای منطقه از جمله نیجر و مالی نیز گروه‌های شبه نظامی و اسلام گرای مشابهی فعالیت خود را گسترش داده اند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IRANINTL: منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، با اتهام «توهین به خامنه‌ای» به شش ماه حبس محکوم شدسایت هرانا گزارش داد که منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی و پدر پویا بختیاری از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری در پرونده‌ای که در دوران زندان برای او تشکیل شده، با اتهام «توهین» به علی خامنه‌ای به شش ماه حبس محکوم شده است.

منبع: IranIntl | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: اختصاصی؛ اتهام ۱۴ تن از بازداشت‌شدگان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند: اجتماع و تبانیبه گزارش اختصاصی بخش فارسی صدای آمریکا، ۱۴ تن از بازداشت‌شدگان در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند، نوجوان جان‌باخته، به اتهام «اجتماع و تبانی» به بند یک قرنطینه زندان اوین منتقل شده‌اند

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: حمله تند حمید رسایی به نزدیکان قالیباف؛ برای بیرون کشیدن قالیباف از فاضلابی به نام هلدینگ یاس به حاج قاسم توهین کردید!حمید رسایی عضو جبهه پایداری در توییتی با حمله نزدیکان قالیباف نوشت: برای بیرون کشیدن قالیباف از فاضلابی به نام هلدینگ یاس به حاج قاسم توهین کردید!

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ETEMADONLINE: جزئیاتی جدید از پرونده محکومیت فرماندار قزوینانتشار خبر محکومیت سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین به اتهام نشر اکاذیب و اجرای حکم حبس وی، طی روز‌های اخیر حواشی و واکنش‌هایی را در فضای رسانه‌ای به همراه داشت.

منبع: EtemadOnline | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: وضعیت اشتغال کدام کشور مطلوب است؟نرخ بیکاری ژاپن در ماه سپتامبر به ۲.۶ درصد رسید و نسبت فرصت‌های شغلی در ۱.۲۹ باقی ماند که حاکی از دسترس بودن شغل برای افراد جویای کار است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اقتصاد چین به چالش رسیدیک نظرسنجی رسمی نشان داد که فعالیت تولیدی چین در ماه اکتبر به طور غیرمنتظره‌ای کاهش یافته که این موضوع بر چالش پیش روی سیاست‌گذاران برای تلاش بهبود اقتصادی پایدار تاکید کرد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕