تازه‌ترین دور از تنش‌ها از هفتم اکتبر و به دنبال عملیات نظامی حماس موسوم به طوفان الاقصی علیه اراضی اشغالی شعله‌ور شد. در پی آن، رژیم صهیونیستی عملیات‌های بمباران بی‌امان غزه را در پیش گرفته که تاکنون جان ۸۸۰۰ فلسطینی را گرفته است. مقامات صهیونیستی می‌گویند که این عملیات ممکن است ماه‌ها ادامه یابد، آن هم با وجود هشدارهای گروه‌های بین‌المللی درباره وخامت بحران انسانی.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: گالانت: بهای گزافی در غزه پرداخت کردیموزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه مدعی شد که این رژیم به دستاوردهای «حائزاهمیتی» در غزه دست یافته است اما اذعان کرد که این رژیم برای آن درحال پرداخت «بهایی گراف» است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: جهاد اسلامی: دشمن صهیونیستی با گزینه‌های سختی در غزه مواجه استمعاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تأکید کرد که گزینه‌های رژیم صهیونیستی در غزه از جمله حمله زمینی گزینه‌هایی بسیار سخت برای این رژیم هستند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ بمباران شهرک 'بیت لاهیا' توسط جنگنده‌های اشغالگرانبامداد امروز سه‌شنبه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی شهرک 'بیت لاهیا' در شمال نوار غزه را بمباران کردند.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: اذعان ارتش صهیونیستی به هلاکت ۹ نظامی در شمال غزهارتش رژیم صهیونیستی هلاکت تعدادی از نظامیان صهیونیست در غزه را تایید کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: بن گویر خواستار اخراج فلسطینی‌های غزه به اسکاتلند شد!وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی اخراج فلسطینی‌های ساکن غزه به اسکاتلند را خواستار شد!

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: فیلم/ ارتش رژیم صهیونیستی مدعی ورود به سه کیلومتر از اراضی غزه شد!فیلم/ ارتش رژیم صهیونیستی مدعی ورود به سه کیلومتر از اراضی غزه شد!

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕