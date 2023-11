مقصودلوی ۲۲ ساله در ۱۳۹۶ بازی توانسته است به ۶۸۰ پیروزی، ۲۸۰ شکست و ۴۳۶ مساوی دست پیدا کند. او اردیبهشت سال جاری با ریتینگ ۲۷۳۴ در رده ۱۷ جهان قرار داشت که بالاترین ریتینگ این بازیکن بوده است. مرد شماره یک شطرنج ایران با حفظ روند درخشانش، علاوه بر تثبیت جایگاهش می‌تواند به فکر ورود به جمع ۱۰ نفر برتر جهان باشد.

