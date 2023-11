تقویت گردشگری فرهنگی مذهبی در سیستان و بلوچستان

محمد هادی طهرانی مقدم افزود: این استان به دلیل همجواری با کشورهای پاکستان و افغانستان و عشق و علاقه ای که مردمان این دو کشور به ثامن الحجج و حضرت اباعبدالله(ع) دارند به مسیر عاشقی و دلدادگی شهرت پیدا کرده که خواهران و برادران ایمانی ما برای سفرهای زیارتی خود از این استان تردد می‌کنند و مراودات زیادی با مردم شیعه و سنی سیستان وبلوچستان دارند.

وی افزود: یکی از بارزترین این رفت و آمدها و تبادلات فرهنگی و مذهبی، بحث اربعین حسینی است که هر ساله جمع زیادی از عاشقان امام حسین(ع) از مرزهای استان وارد ایران اسلامی می شوند و عازم مشهد الرضا، قم و عتبات عالیات می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار تقویت مبحث گردشگری فرهنگی مذهبی، آستان قدس رضوی در خصوص افزایش زیرساخت های گردشگری، احیا و ایجاد سرویس های بهداشتی و مجتمع های اقامتی بین راهی نیز ظرفیت های بسیار خوبی دارد که با ایجاد و تقویت آنها می توان شاهد رونق گردشگری فرهنگی مذهبی در جنوب شرق کشور باشیم.

