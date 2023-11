روز روشن بین سالن یک کتابخانه عمومی دیوار کشیدند!

عسکری ادامه داد: به تصریح «شرکت عمران شهر جدید مهستان» در نامه تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۱، مِلک این مکان فرهنگی از سال ۱۳۷۷ به کتابخانه اختصاص یافته و کاربری اش از آغاز، کتابخانه عمومی بوده است. این کتابخانه ۲۵ ساله در طبقه زیرین مجموعه فرهنگی مسجد حضرت ولی عصر (عج) بیش از ۳۵ هزار نسخه کتاب و ۱۶۰۰ عضو دارد و از آغاز تأسیس تا کنون، ۳۰ هزار نفر از اهالی در آن به طور مقطعی فعال بوده اند.

وی افزود: نماینده حقوقی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان تهران به نمایندگی از دفتر امام جمعه شهر جدید مهستان در اوایل سال ۱۴۰۲ با تسلیم دادخواستی به طرفیت اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز و شرکت عمران شهر جدید مهستان، خواستار «تخلیه کتابخانه شهید ثالث و مطالبه خسارت و اجرتالمثل اموال» می شود. با عدم حضور نماینده شرکت عمران، دادرس محترم شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساوجبلاغ در ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ حکم به «تخلیه کتابخانه» می دهد.

این فعال فرهنگی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اعتراض وسیع فعالان فرهنگی و هوشیاری دادگستری استان البرز در ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ دعوای خواهان (شورای سیاستگذاری ائمه جمعه) مبنی بر تخلیه کتابخانه با حکم دو تن از مستشاران دادگاه شعبه اول تجدیدنظر استان البرز به طور قطعی رد می‌شود.

عسکری ادامه داد: علی‌رغم رد حقوقی خواسته هیئت امنای مسجد ولی عصر (عج) و دفتر امام جمعه مهستان، به ناگاه مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان البرز راساً و با دلایلی نامعلوم در ۹ آبان ۱۴۰۲ به طور نامتعارف (دیوارکشی در ساعات اوج فعالیت کتابخانه) حدود ۱۱۰ متر مربع از فضای کتابخانه را به دفتر امام جمعه واگذار می‌کند. متأسفانه در مقابل چشمان نگران و اشک بار دختران و پسران جوان و کودکان و نوجوان عضو کتابخانه، دیواری شگفت و بدعت آمیز در کتابخانه عمومی شهید ثالث بالا می‌رود.

