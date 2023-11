سیدمحمود نبویان، سال‌های متمادی فراز و فرودهای روابط ایران و غرب و البته به‌صورت مشخص مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای غربی را به صورت مکتوب و با ارائه اسناد واضح و قطعی زیر ذره‌بین قرارداده تا در نهایت مخاطب این کتاب به دیدگاهی همه‌جانبه درباره آنچه در این مذاکرات از گذشته تا دوران ریاست‌جمهوری آقای حسن روحانی که منجر به امضای توافقنامه‌ موسوم به برجام شد، برسد؛ توافقی که با روی کار آمدن دونالد ترامپ، از هم پاشید و آمریکا ضمن بدعهدی‌های همیشگی با خروج از برجام چالشی جدی پیش روی مساله تضمین‌هایی...

مجموعه «چالش هسته‌ای» در هر جلد به مسائل هسته‌ای ایران پرداخته که به ترتیب: جلد اول مربوطه به پرونده هسته‌ای ایران قبل از انقلاب تا سال 84 تحت عنوان «استاندارهای دوگانه» ، جلد دوم مربوط به سال‌های 84 تا 92 تحت عنوان «دوران عزت و پیشرفت»، جلد سوم و چهارم سال‌های 92 تا 1400 تحت عنوان «دوران عقب نشینی 1 و 2» ، جلد پنج تحت عنوان «فرجام برجام» و جلد ششم تحت عنوان «در یک نگاه» تهیه شده است.

مجموعه شش جلدی «چالش هسته‌ای» در قطع رقعی اروپایی به چاپ رسیده است و علاقه‌مندان می‌توانند آن را از طریق سایت انتشارات موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران به نشانی «ketabir.com» تهیه کنند.

