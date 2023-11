به رغم کاهش میزان رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته، شتاب افزایش پایه پولی همچنان رو به بیشتر شدن است و اختلاف نرخ رشد این دو متغیر پولی در شهریور ماه به ۱۵ واحد درصد رسیده است. با این حساب تغییرات مربوط به مانده بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در نیمه نخست سال از نظر رسانه‌ها و تحلیلگران اقتصادی دور مانده است.

در بخشی از این گزارش تصریح شده است: «افزایش پایه پولی نمی‌تواند چندان هم بی‌خطر باشد و در نهایت اثر خود را روی رشد نقدینگی خواهد گذاشت.» روزنامه اعتماد در گزارشی با اشاره به بدهی‌های سنگین و کسری بودجه دولت نوشت: «دولت همچنان این کسری‌ها را با روش‌هایی مانند استقراض تامین می‌کند اما بنگاه‌های تولیدی با کمبود منابع روبه‌رو هستند و با توجیه کنترل نقدینگی به مشکل برمی‌خورند.»

