به گزارش خبرگزاری «ایرنا»، امیرعبداللهیان در کنفرانس خبری که متعاقب برگزاری نشست وزیران خارجه در قالب 3+3 برای بررسی بحران آذربایجان و ارمنستان در تهران برگزار شد، تاکید کرد: «در نشست امروز یکی از موضوعات مهم مربوط به فلسطین بود و به‌ویژه وزرای خارجه ترکیه و روسیه مواضع قوی برای توقف جنگ داشتند.»وزیر خارجه ایران درباره موضع آمریکا در قبال جنگ غزه گفت که «واشینگتن دو بار به ما و دیگر نیروها مبنی بر ضرورت عدم دخالت و گسترش جنگ پیام داد.

در همین رابطه، علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، دوشنبه در اظهاراتی گفت که اگر اسرائیل به غزه حمله زمینی کند، «محور مقاومت» پاسخ خواهد داد و سپاه «موشک مستقیم» به سوی حیفا شلیک خواهد کرد. فدوی با اشاره تلویحی به احتمال عدم نیاز مداخله مستقیم ایران در جنگ اسرائیل علیه حماس گفت که «جبهه مقاومت در سراسر منطقه به بلوغ کامل رسیده و خودش می‌تواند طراحی و اقدام کند.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم اخیرا در اظهاراتی گفت که اگر حملات اسرائیل به غزه ادامه پیدا کند، «نیروهای مقاومت بی‌تاب می‌شوند و کسی نمی‌‎تواند جلوی آن‌ها را بگیرد.» خبرگزاری «رویترز» در گزارشی درباره موضع‌گیری اخیر مسئولان ایرانی نوشت که تهران در رابطه با بحران غزه با مشکلات زیادی مواجه شده است.جانشین فرمانده سپاه: اگر تکلیف شود موشک مستقیم به سوی حیفا شلیک می‌کنیم

