تلاش نخبگان برای پیشرفت کشور، مبارزه میدانی با استکبار جهانی است

وی ادامه داد: استعمار قدیم قدرت‌های استکباری جای خود را به استعمار جدید و قرار دادن مزدورانشان در منطقه داده است و استعمار جدید نیز جای خود را به استعمار فرانو یعنی در سایه جنگ مرکب و ادراکی و جنگ رسانه‌ای داده است.

کعبی با بیان اینکه قتل عام مردم غزه تابلو روشنی از جنایات استکبار و رژیم صهیونیستی است، تصریح کرد: نظام سلطه و استکبار جهانی بر پایه ظلم و ستم، جنایت و چپاول، غارت ثروت ملت‌ها، تهدید و سرکوب و جنگ افروزی پابرجاست و به حیات خود ادامه داده است؛ یکی از نمونه‌های این عملکرد نظام استکباری جهانی و ایالات متحده را باید در قتل عام مردم غزه و نسل کشی کودکان و زنان بدانیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان کرد: یکی از فلسفه های انقلاب اسلامی ایران پایان دادن به مناسبات ظالمانه در جهان و تلاش برای تحقق صلح و امنیت بر پایه توحید، عدالت و کرامت انسانی است، در واقع خط اول نهضت مقاومت در غزه که در طوفان الاقصی تبلور پیدا کرد، خط مقاومت تمدنی در برابر جبهه استکبار جهانی است.

وی اظهار کرد: ۱۳ آبان در تاریخ ایران روز مبارزه با اسکتبار جهانی و روز مقابله با دشمن اصلی ملت های آزاده و ملت های خواهان استقلال، عدالت، آزادی، پیشرفت و کرامت انسان است. عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: امام خمینی(ره) شعار راهبردی آمریکا شیطان بزرگ است و هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید را از آن جهت بیان کردند که ریشه اصلی مشکلات امت اسلامی و حمایت از جنایتکاران جنگی صهیونیسیم و منطقه، آمریکا است؛ ملت ما روز ۱۳ آبان را روز مبارزه با شیطان بزرگ و روز دفاع از مظلومین و روز مقاومت و ایستادگی و مبارزه با ظالمان و مستکبران می داند.

کعبی عنوان کرد: در راستای مبارزه با استکبار جهانی، نخبگان حوزه و دانشگاه می‌توانند در عرصه پیشرفت در حوزه علم و فناوری، استحکام درونی جامعه اسلامی بر پایه اقتصاد قوی، معنویت و اخلاق، تلاش برای کار آمد سازی نظام اسلامی، تلاش برای خودکفایی و استقلال و نفی وابستگی ها و تلاش برای تحقق عزت اجتماعی نقش آفرینی کنند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: حضور دانش‌آموزان مدارس عشایری استان فارس در اردوهای راهیان پیشرفتفرمانده سپاه عشایر استان فارس گفت:آشنایی با دستاوردهای نظام و تلاش مهندسان و نخبگان برای پیشرفت کشور، از مهمترین اهداف اردوهای پیشرفت محسوی می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: اعلام جزئیات برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ١٣ آبان در ایلامسرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایلام گفت : راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی همصدا با سراسر کشور در ٣۵ نقطه این استان نیز برگزار می شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دعوت مسئولین سیستان و بلوچستان از مردم برای مشارکت در راهپیمایی ۱۳ آباننماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان، استاندار و فرمانده ‌قرارگاه قدس سپاه از مردم استان برای مشارکت در راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دعوت کردند.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: سیستان و بلوچستان آماده برگزاری مراسم ویژه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی استرئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان آماده برگزاری گرامیداشت یوم الله 13 آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سراسر گیلان برگزار می شودراهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان(روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) روز شنبه، ۱۳ آبان در سراسر استان و در شهر رشت ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: تلاش برای افزایش دو برابری تعداد سینماهای فارساستاندار فارس با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تلاش زیادی برای آماده ساختن محیط های سینمایی شده است، از تلاش برای افزایش دو برابری تعداد سینماهای استان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕