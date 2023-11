مقام انصارالله: موازنه قدرت در منطقه تغییر کرده است

این مقام انصار الله تاکید کرد واشنگتن باید بداند اوضاع و تمامی موازنه های (قدرت) روی زمین و در میدان تغییر کرده است و فلسطینیان امروزه از قدرت بازدارندگی برخوردارند و آماده رویارویی هستند. الشهاری که با خبرگزاری اسپوتنیک عربی گفت‌وگو کرد ، در پاسخ به سوالی درباره تردید افکنی ها درباره مقاصد و قدرت محور مقاومت گفت: تحرکات میدانی بزرگ و زیادی در حال انجام است، اما آمریکا همواره تلاش می‌کند اقدامات مخالفان یا دشمنان خود را در بسیاری از مناطق جهان کوچک جلوه دهد اما محور مقاومت قویتر از همه اظهار نظرها و بازارگرمی‌های اسرائیل یا آمریکا است. ترتیبات و تمهیدات بزرگی در جهان عرب وجود دارد که بزودی در خاورمیانه هم شاهد آن خواهیم بود .

وی در خصوص واکنش‌های احتمالی آمریکا در خصوص حمایت یمن از آرمان فلسطین گفت: تهدیدهای آمریکا علیه کشورهای عربی و منطقه چیز جدیدی نیست. واشنگتن بیش از هفت دهه است که از رژیم صهیونیستی با تمامی امکانات مادی و معنوی حمایت می‌کند و در نتیجه تهدیدات آمریکا هرگز ما را از تلاش برای حمایت از آرمان اساسی فلسطین منصرف نخواهد کرد.از سوی دیگر ارتش یمن بیانیه جدیدی صادر کرد و در آن بر تداوم عملیات نظامی علیه سرزمین های اشغالی تا توقف کامل تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: نیروهای مسلح یمن طی ساعات گذشته تعداد زیادی پهپاد را به سمت چندین هدف در عمق فلسطین اشغالی پرتاب کردند که به اهداف خود رسیدند. این بیانیه تاکید کرد:‌ نیروهای مسلح یمن در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و در پاسخ به خواسته‌های مردم یمن و تا توقف کامل تجاوز اسرائیل به عملیات نظامی خود ادامه خواهد داد.بیست‌وهفتمین روز «طوفان الاقصی»| شهادت ۱۹ نفر در بمباران جبالیا/ سرنگونی یک فروند پهپاد اسرائیلی/ توقف کامل فعالیت ۱۶ بیمارستان در غزه

