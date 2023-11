رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران، اظهار کرد: با توجه به پیچیدگی پرونده و عدم دسترسی به سرنخ‌های لازم برای کشف جرم، موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مازندران افزود: متهم به قتل در تحقیقات و بازجویی‌های فنی پلیس با توجه به شواهد و قرائن موجود لب به اعتراف گشود و به قتل با انگیزه تسویه حساب شخصی با همدستی فردی دیگر اقرار کرد.

سرهنگ"محمد محمدپور" در تشریح این خبر گفت: در اجرای طرح مبارزه با احتکار و قاچاق لاستیک خودرو موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت. وی افزود: پس از بررسی‌های اطلاعاتی با همکاری نمایندگان اداره صمت این شهرستان‌ها در بازدید از انبار نگهداری کالا توسط این واحدهای صنفی مجموعا ۹۰۰ حلقه لاستیک مربوط به خودروهای سبک و سنگین فاقد سابقه ثبت در سامانه جامع انبارها و تجارت کشف شد.

سرهنگ"محمد محمدپور" در پایان با بیان این که احتکار کالا منجر به اخلال در نظام اقتصادی و نوسان قیمت کالاها خواهد شد، از مردم خواست؛ در مقابله با احتکار و سایر مسائل امنیتی با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی۱۱۰ و یا مراجع قضائی اطلاع دهند.فرمانده انتظامی تنکابن از دستگیری پنج شکارچی غیر مجاز و کشف یک راس بز کوهی در این شهرستان خبر داد.

وی افزود: ماموران پاسگاه"دوهزار" پس از بررسی‌های همه جانبه و اقدامات اطلاعاتی ۵ شکارچی غیرمجاز را در این ارتباط شناسایی و در اقدامی عملیاتی، آنان را دستگیر کردند. سرهنگ دیلمی از برخورد قاطع پلیس در مواجهه با شکارچیان غیر مجاز خبر داد و از شهروندان خواست؛ به منظور پیشگیری از این گونه موارد در صورت مشاهده و اطلاع از هرگونه فعالیت سودجویان در این زمینه مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰به پلیس گزارش کنند.جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان سوادکوه از رفع تصرف زمین‌های تصرف شده در بستر رودخانه"روستای دراسله" در آن شهرستان خبر داد.

