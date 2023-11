تحلیلگر صهیونیست: نتانیاهو قربانی جنگ غزه خواهد شد

جنگ جاری در اسرائیل چند قربانی داشته است. قربانی اول، سازمان‌های امنیتی و ارتش بوده‌اند. مردم اسرائیل نمی‌توانند بپذیرند که به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های کلان، سازمان‌های امنیتی و ارتش اسرائیل تا این حد ناکارآمد عمل کردند و نتوانستند بموقع از حملۀ گسترده‌ای که حماس تدارک دیده بود، مطلع شوند. دومین قربانی این جنگ طبقه یا کادرهای سیاسی دولت آقای نتانیاهو است که ناخشنودی بسیاری را در اسرائیل برانگیخته‌اند.

علاوه‌بر رئیس ‌سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت)، ارتش نیز مسئولیت خود را در وقوع چنین شکست مهمی پذیرفته‌ است. ولی نتانیاهو کمترین مسئولیتی را هنوز در این زمینه نپذیرفته و این می‌تواند برای او در انتخابات آتی، گران تمام شود.

با این همه هنوز زود است که دربارۀ پیامدهای سیاسی این بحران گمانه‌زنی کنیم. همه چیز به سرانجام جنگ جاری بستگی دارد، از یک طرف، به توانایی اسرائیل برای تضعیف حماس، و از طرف دیگر به تصمیم آیت‌الله خامنه‌ای برای وارد کردن حزب‌الله یا خود ایران به جنگ جاری میان اسرائیل و حماس.

اگر چه حزب‌الله از هم اکنون با راکت‌اندازی‌های خود وارد جنگ با اسرائیل شده، ولی حزب‌الله هنوز از ١٥٠ هزار موشک خود در این جنگ استفاده نکرده است. چنین مداخله‌ای از سوی حزب‌الله و ایران اگر صورت بپذیرد، بی‌شک بر روند آیندۀ صلح تاثیر خواهد گذاشت. در هر حال، هیچ‌کس در اسرائیل حاضر نیست که حماس را به عنوان جزئی از روند گفت‌وگوهای صلح در آینده بپذیرد.

دروغ محض است که سازمان حماس در حملۀ هفتم اکتبر به اسرائیل «آتش به اختیار» عمل کرده و جمهوری اسلامی ایران در تدارک و تعیین زمان این حمله کمترین نقشی نداشته است. من با موضع اخیر آقای نتانیاهو مخالفم وقتی که می‌گوید که او مطمئن نیست که حکومت ایران در حملۀ حماس نقش داشته است. شاید او این حرف را برای اجتناب از درگیر شدن در جنگی دیگر ایراد کرده یا به دلیل ملاحظاتی که من از آنها بی‌اطلاع هستم.

