نتانیاهو: خسارات دردناکی در این جنگ متحمل خواهیم شد

طبق گزارش پایگاه اینترنتی شبکه «المیادین»، نتانیاهو در پیامی ویدئویی در شبکه «ایکس» گفت: «ما در جنگ سختی قرار داریم و طولانی خواهد بود؛ اسرائیل در طول جنگ، دستاوردهای مهم و همچنین خسارات دردناکی خواهد داشت».

روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» در آخرین گزارش از میزان تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در نبرد با نیروهای مقاومت اسلامی «حماس» در غزه، اعلام کرد: ۱۳ نظامی اسرائیلی کشته شده‌اند. «دانیل هاگاری» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی امروز در یک نشست خبری در تل‌آویو اذعان کرد: تلفات ما در جریان نبرد در غزه دردناک است. خانواده ۳۲۶ سرباز خود را از کشته شدن آن‌ها مطلع کردیم؛ ما تمام تلاش خود را برای تامین امنیت نیروهای خود انجام خواهیم داد.

«بنی گانتز» عضو کابینه جنگ رژیم صهیونیستی و از رهبران ائتلاف مخالف، امروز در توئیتی نوشت: روز سختی برای اسرائیلی‌ها است و انتظار می‌رود که روزهای سخت بیشتری در پیش باشد؛ بهای این جنگ سنگین و دردناک است.

«یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم صبح امروز با انتشار توئیتی در فضای مجازی نوشت: «کشته شدن سربازان ضربه سخت و دردناکی است، قلب و روح ما با خانواده‌های عزیز آن‌هاست». سخنگوی کتائب شهید عزالدین القسام، شاخه نظامی حماس، روز گذشته و در بیست و پنجمین روز از نبرد «طوفان الاقصی» اعلام کرده بود که مقاومت شمار زیادی از نظامیان رژیم صهیونیستی را به هلاکت رسانده و بیش از ۲۰ خودروی نظامی آنها را منهدم کرده است.

