کاریکاتور/ پایان یک شیطان | مسعود رجوی به درک واصل شد

یک منبع آگاه امنیتی جزئیات جدیدی از سرنوشت مسعود رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین منتشر کرده که نشان می‌دهد وی ۳ سال قبل در سال ۱۳۹۹ بر اثر تشدید بیماری دیابت، بینایی خود را از دست داده و یکی از پاهای او هم قطع می‌شود و براثر سکته قلبی به درک واصل شد.

