الجزیره: حمله به اردوگاه جبالیا از بدترین حملات اسرائیل به غزه بود

ارتش رژیم صهیونیستی بزرگترین اردوگاه آوارگان غزه را بمباران کرد که در نتیجه آن ده‌ها و بلکه صدها فلسطینی به شهادت رسیدند. وزارت کشور فلسطین در گزارشی عنوان کرده است که تحت تاثیر حمله رژیم صهیونیستی، اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال غزه به طور کامل ویران شده است. «دانیل هگاری» سخنگوی وزارت دفاع رژیم صهیونیستی نیز حمله به این اردوگاه را تایید کرده است.

تعداد جانباختگان این حادثه در منابع خبری گوناگون متفاوت اعلام شده است و احتمالا روزهای آتی تعداد دقیق شهدای این حادثه مشخص می‌شود. با این حال وزارت کشور دولت فلسطین در نوار غزه از شهادت و زخمی شدن ۴۰۰ نفر در این اردوگاه خبر داده است. وزارت بهداشت فلسطین هم تاکنون مرگ ۵۰ نفر را به صورت قطعی اعلام کرده است.

خبرگزاری الجزیره در گزارشی عنوان کرده است که این حادثه یکی از بدترین بمباران‌هایی بوده است که از زمان آغاز محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده است. الجزیره در جریان گزارشی نوشته است: «این یک قتل عام بزرگ است. حتی شمارش تعداد ساختمان‌هایی که در این منطقه ویران شده‌اند، دشوار است».

به گفته آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی، جبالیا بزرگترین اردوگاه آوارگان در غزه است و تا سال جاری حدود ۱۱۶ هزار و ۱۱ پناهجوی فلسطینی برای اقامت در این اردوگاه اقدام کرده‌اند.

نیروهای رژیم صهیونیستی، طی هفته‌های گذشته نیز چندین مرتبه این اردوگاه را بمباران کرده و ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشته‌اند. پیشتر سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در گفتگویی با سی‌ان‌ان مرگ غیرنظامیانی را که در این حمله مورد اصابت حملات این رژیم قرار گرفته بودند، «موجه» دانسته و گفته بود: این تراژدی جنگ است. با این حال ما از قبل به آنها گفته بودیم که به سمت جنوب غزه حرکت کنند.

