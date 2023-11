کشف ۱۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در رشت

وی گفت: در پی دریافت گزارش‌ مردمی مبنی بر استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال داخل مغازه‌ای در یکی از محله‌های منطقه پیربازار، بررسی موضوع در دستورکار پلیس قرار گرفت. فرمانده انتظامی شهرستان رشت از تحقیقات نامحسوس صورت گرفته در این زمینه و اطمینان پلیس از صحت خبر دریافتی خبر داد و افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی به آدرس واحد صنفی مورد نظر اعزام و در بازرسی از این مکان، ۱۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال به همراه تجهیزات مربوطه و یک دستگاه لپ‌تاپ را کشف کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این کشفیات را ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه متهم ۳۱ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

سرهنگ حافظی در پایان با اشاره به اینکه فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال علاوه بر مضرات اقتصادی باعت اخلال در شبکه برق‌رسانی می‌شود از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات و اخبار در این زمینه را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: کشف ۳۰ دستگاه استخراج رمز ارز در گوگانمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، گفت: با تلاش همکاران شرکت در امور برق گوگان تعداد ۳۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز کشف و ضبط شد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: ۷۰ دستگاه رمز ارز غیرمجاز در اهواز خاموش شدمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از کشف ۷۰ دستگاه استخراج رمز ارز در کلانشهر اهواز خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ILNANEWS: کشف ۶۷ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در لرستانبه گزارش ایلنا، مهران امیری روز چهارشنبه - دهم آبان ماه - در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: برخی برای سودجویی شخصی اقدام به استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز می‌کنند که خسارات فراوانی برای شرکت، شبکه‌ برق رسانی و بیت المال به دنبال دارد.

منبع: ilnanews | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: توقیف کامیون حامل بیل مکانیکی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد در الیگودرزفرمانده انتظامی لرستان از کشف یک دستگاه بیل مکانیکی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان الیگودرز خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: کشف ۲۵ تن ام دی اف قاچاق در الیگودرزفرمانده انتظامی لرستان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۲۵ تن ورق ام دی اف خارجی قاچاق در شهرستان الیگودرز خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در سراسر گیلان برگزار می شودراهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان(روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) روز شنبه، ۱۳ آبان در سراسر استان و در شهر رشت ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕