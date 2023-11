وقتی اسلام بزرگتر شد همیشه می‌گفت می‌خواهد مثل دایی خود بشود. بهترین دانش‌آموز کلاس بود. احمد می‌گوید او تلاش می‌کرد خوب انگلیسی یاد بگیرد تا بتواند به بریتانیا برود.اسلام همراه با خواهران کوچکترش، دیما ده ساله، تالا نه ساله، نور پنج ساله و نسمه که فقط دو سال داشت و خاله و دایی‌زاده‌های دیگرش رغد (۱۳ ساله)، بکر (۱۱ ساله) و اسلام و ساره که هر دو ۹ سال داشتند و محمد و بسیما هشت ساله و عبدالله و تمیم که شش سال داشتند کشته شد.

آن روز بچه‌ها از ساحل به او تلفن کردند و هر کدام می‌خواست پیش از دیگری با او صحبت کند و حالا ۱۵ نفر از آنها کشته شده‌اند.روز بعد از حمله احمد تصویری از هرکدام از بچه‌ها در اینترنت منتشر کرد از جمله عمر که فقط سه سال داشت. خواهرش که زنده مانده بود با او تماس گرفت و گفت اما عمر زنده است. احمد می‌گوید:"این خبر شادترین لحظه در تمام زندگی من بود".

با امکانات درمانی در حد صفر باید او را به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان منتقل می‌کردند که مرتب موارد شدید‌تر و فوری‌تر از راه می‌رسید. او به‌شدت درد می‌کشید. پدر ملک که شاهد از دست رفتن بزرگترین و آخرین فرزندش بود به احمد گفت:"من روزی هزار بار می‌میرم".

یارا می‌گوید:"خیلی خانه زیبایی بود. عمارت بزرگی که حیاط باصفایی وسطش بود". این خانه قدیمی خانوادگی بود که پسران طبق سنتی دیرینه برای خانواده‌های خود طبقه‌ای روی طبقه مادر و پدرشان ساخته بودند. به این ترتیب با یک حمله چند نسل از یک خانواده با هم نابود شده‌اند. در این حمله ۲۰ نفر کشته شدند که شامل خاله یارا و همسرش و دو پسر‌خاله و ۱۰ فرزند آنها و شش نفر از بقیه اعضای خانواده بودند.

سوخت کافی برای ماشین‌آلات سنگین حفاری در غزه نیست و اگر هم بتوانند کار کنند اولویت با جستجوی افرادی است که هنوز ممکن است زنده باشند.

