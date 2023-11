کشف هروئین از معده یک قاچاقچی جوان

وی با اشاره به اینکه مأموران وی را به منظور بررسی بیشتر به مقر انتظامی هدایت کردند، افزود: مأموران انتظامی در بررسی‌های به عمل آمده از وضعیت متهم جوان دریافتند که این فرد اقدام به حمل مواد مخدر به صورت بلع و انباری کرده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با تلاش‌های صورت گرفته توسط مأموران انتظامی یک کیلوگرم هروئین که در معده متهم انباری شده بود کشف شد.انتهای پیام

