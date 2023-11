فوت یک مقنی در درون چاه ۵۰ متری در نیشابور

وی با بیان اینکه بلافاصله نجاتگران ایستگاه‌های شماره یک و چهار به محل اعزام شدند، اظهار کرد: نجاتگران آتش‌نشان پس از رسیدن به محل و بررسی موقعیت حادثه با نصب سه پایه نجات و ابزار فنی به داخل چاه رفته و جسد بی‌جان این مرد ۴۵ ساله را بالا کشیدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور بیان کرد: به دلیل گاز شدید داخل چاه نجاتگران آتش‌نشانی پس از یک‌بار تلاش برای بالا کشیدن مقنی فوق مجبور شدند مجدداً با استفاده از تجهیزات تنفسی و اکسیژن به عمق ۵۰ متری رفته و جنازه وی که در آب داخل چاه غرق شده بود را به سطح زمین منتقل کنند.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: تغییر سیمای آینده نیشابوری‌ها با بروز پدیده سالمندیمعاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: اکنون نیشابور در شرایط پنجره باز جمعیتی قرار داد و فقط سال‌های اندکی‌ فرصت برای جلوگیری از کاهش جمعیت و روند پیری و سالمندی دارد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: خاموشی چاه موتورها، عملکرد مزارع پنبه بردسکن را ۴۰ درصد کاهش دادمدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: تنش آبی ناشی از خاموشی چاه موتورها در تابستان امسال حدود ۴۰ درصد کاهش عملکرد و خسارات به مزارع پنبه در بردسکن وارد کرده است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

MASHREGHNEWS: تیراندازی پلیس فرانسه به یک زن محجبه غیرمسلح در پاریسپلیس فرانسه به یک زن محجبه غیرمسلح در ایستگاه قطار «فرانسوا- میتران» در پاریس تیراندازی کرد.

منبع: MashreghNews | ادامه مطلب ⮕

VOA FARSI صدای آمریکا: مقاومت در برابر یک آزارگر و مدافع حجاب اجباری در مترو تهرانمقاومت در برابر یک آزارگر و مدافع حجاب اجباری در مترو تهران

منبع: VOA Farsi صدای آمریکا | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: غیبت کرمانشاه در لیگ برتر بوکسدر حالی که تنها حدود یک ماه تا شروع رقابت‌های لیگ برتر بوکس باقی مانده، نامی از کرمانشاه در بین تیم های شرکت کننده در رقابت ها نیست.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: مرگ یک کارگر در اثر انفجار در یک واحد صنعتی مهدیشهر +تصاویرسرپرست تیم اعزامی آتش‌نشانی شهرداری مهدیشهر از جان‌باختن یک کارگر در اثر انفجار در یک واحد صنعتی این شهرستان خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕