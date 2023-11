سرهنگ باباپور در تشریح جزئیات خبر اعلام کرد: در راستای مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ یکی از قاچاقچیان مواد مخدر شناسایی و پرونده ای در این خصوص در معاونت عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب تشکیل و بررسی و تحقیق پیرامون جزئیات آن در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب ادامه داد: با پیگیری و تحقیقات میدانی پلیس و اقدامات پیچیده اطلاعاتی و چگونگی عملکرد مظنون پرونده برای پلیس محرز و محل اختفای و نگهداری مواد مخدر شناسایی شده و اقدامات مقدماتی جهت اخذ دستور ورود به مخفیگاه متهم از طرف مرجع قضایی انجام شد.

وی گفت: سرانجام عصر روز گذشته پس از انجام تمامی جوانب و مقدمات کار ماموران این پلیس با رعایت جوانب قانونی و حقوق شهروندی به محل اختفای متهم مراجعه و در اقدامی ضربتی موفق شدند متهم را دستگیر کنند؛ با ورود به مخفیگاه، سریعا نسبت به جستجو و بازرسی دقیق محل اقدام شد که مقدار ۵۶کیلوگرم شیشه در بسته بندی‌های مختلف کشف شد.

سرهنگ حسین باباپور در پایان اعلام کرد: متهم جهت پیگرد قضایی پس از انتقال به مقر پلیس به مراجع قضایی تحویل داده شد.

