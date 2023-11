به نوشته تایمز اسرائیل، گروه حوثی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نیروهای مسلح یمن، طی ساعات گذشته تعداد زیادی پهپاد را به سمت چندین هدف در اسرائیل پرتاب کردند و به اهداف خود رسیدند و به عملیات نظامی خود در حمایت از مردم فلسطینی ادامه خواهند داد.»

براساس این گزارش حزام الاسد، یکی از اعضای دفتر سیاسی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس به عبری و عربی نوشت: «آن سوی ایلات» ارتش اسرائیل اما این ادعا را تایید نکرد و گفت که هیچ آژیر حمله هوایی در «ایلات» به صدا در نیامده است.

گروه انصار‌الله روز گذشته مسئولیت حمله با هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌های بالستیک به اسرائیل را بر عهده گرفت ارتش اسرائیل اما اعلام کرد یک موشک زمین به زمین را که به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کرده است.

در پی حملات حوثی‌ها، ارتش اسرائیل روز چهارشنبه اعلام کرد شناورهای موشکی خود را در دریای سرخ به عنوان نیروی تقویتی مستقر کرده است. حوثی‌ها که بخشی از «محور مقاومت» مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، پس از حمله حماس به اسرائیل در پانزدهم مهر، گفتند که «پشت سر فلسطینی‌ها» هستند و جبهه جدیدی را برضد اسرائیل گشوده‌اند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران جمعه پنجم آبان، در دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به «احتمال گسترش دامنه جنگ و گشودن جبهه های جدید در منطقه» علیه اسرائیل هشدار داده بود. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اما در گفت‌وگویی با شبکه خبری اِی‌بی‌سی نیوز که روز یکشنبه هفتم آبان پخش شد، گفت آمریکا همچنان به حملات جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی‌اش پاسخ خواهد داد.خارج‌کنندگان نام گروه حوثی از فهرست سازمان‌های تروریستی معتقد بودند که تروریستی دانستن این گروه می‌تواند بحران انسانی در یمن را تشدید و توزیع کمک‌ها در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها را دشوارتر کند.

