ISNA_FARSI: جذب نیروی آموزشی و توانبخشی برای مدارس استثنایی خوزستانرئیس آموزش و پرورش استثنایی خوزستان از جذب نیروهای جدید آموزشی و توانبخشی برای مدارس استثنایی سطح استان خبر داد.

AA_PERSIAN: ظرفیت تخت موسسات گردشگری در کشورهای اتحادیه اروپا به حدود 29 میلیون رسیدمجموع ظرفیت تخت موسسات گردشگری در کشورهای اتحادیه اروپا در سال گذشته از 28.9 میلیون فراتر رفت. - Anadolu Ajansı

ISNA_FARSI: آنچه در زندان بزرگِ غزه درحال رخ‌دادن است، انسان و انسانیت را نشانه گرفته استاز قدرت و نفوذ معنوی‌تان برای ترغیب دولت‌ها و ملت‌ها به صیانت از کرامت انسانیِ غزه‌نشینان و جلوگیری از تداوم ظلم رژیم صهیونیستیِ اسرائیل بهره بگیرید.

ETEMADONLINE: امشب در این مناطق تهران باران می‌باردتهرانی‌ها از امروز در سطح استان منتظر بارش پراکنده و کاهش محسوس دما باشند.

BBCPERSIAN: نام ایران در پروژه «تقاطع صلح»؛ ارمنستان چه جایگزینی برای «دالان زنگزور» پیشنهاد کرد؟نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، پیشنهاد باز کردن مرز بین کشورهای جنوب قفقاز، ترکیه و ایران را برای تردد کالا و رفت و آمد مسافران مطرح کرده است.

VOA FARSI صدای آمریکا: درخواست خامنه‌ای از «دولت‌های اسلامی» برای بستن راه «صدور نفت و ارزاق» به اسرائیلگزارش آرش سیگارچی از آخرین وضعیت تنش بین اسرائیل و حماس و بهبود وضعیت کمک‌رسانی به غزه

