صعود لیورپول و چلسی در شب حذف تحقیر آمیز آرسنال و منچستر یونایتد

اما این مرحله جام اتحادیه انگلیس یک قربانی بزرگ دیگر هم داشت. آرسنال در خانه وستهم و در غیاب چند ستاره اصلی خود مقابل مویس و شاگردانش تسلیم شد تا نهایتا چکش‌ها هم با نتیجه ۳ بر یک از سد شاگردان آرتتا عبور کنند.

اما چلسی شب آرامی را سپر کرد و توانست به راحتی و با ۲ گل از سد بلکبرن عبور کند. شاگردان کلوپ هم در خانه بورنموث کمی به دردسر افتادند اما نهایتا با تعویض طلایی مرد آلمانی و ورود نونیز روند و نتیجه بازی کاملا تغییر کرد و لیورپول موفق شد با نتیجه ۲ بر یک بورنموث را شکست دهد.

MASHREGHNEWS: فیلم/تجمع جمعی از دانشجویان و مردم تهران مقابل سفارت یمنجمعی از دانشجویان و مردم شب گذشته با حضور مقابل سفارت یمن در تهران از اقدام شجاعانه دولت و مردم یمن در اعلان جنگ به رژیم صهیونیستی حمایت کردند.

ILNANEWS: تجمع فعالان حامی فلسطین در لندنبه گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پی ای مدیا، گروهی از فعالان حامی فلسطین در اعتراض به درگیری بین اسرائیل و حماس در ایستگاه «خیابان لیورپول» لندن تجمع کردند.

ISNA_FARSI: سی و سومین جشنواره تئاتر استانی سیستان و بلوچستان برگزار می‌شودمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: سی و سومین جشنواره تئاتر استانی در حوزه صحنه‌ای و خیابانی در آبان‌ ماه در استان برگزار می‌شود.

ISNA_FARSI: ۵۰ درصد فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان توسط خیرین احداث شده استمدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان نگاه بلند و اندیشه پرمهر خیرین را گامی در مسیر تحقق و توسعه عدالت آموزشی به ویژه در سیستان و بلوچستان دانست.

MASHREGHNEWS: فیلم/تسخیر ایستگاه لیورپول لندن توسط حامیان فلسطینتسخیر ایستگاه قطار لیورپول لندن، یکی از معروف‌ترین ایستگاه‌های قطار انگلیس توسط حامیان فلسطین در محکومیت جنگ افروزی اسرائیلی ها علیه غزه و سردادن شعارهایی برای توقف بمباران.

ISNA_FARSI: رگبار و رعد و برق در غالب نقاط کشوررئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از بارش باران و رعد و برق در بیشتر استان‌ها و بارش برف در ارتفاعات شمال کشور خبر داد.

