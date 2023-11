خامنه‌ای در حمایت از حمله تروریستی حماس به اسرائیل که طی آن صدها غیرنظامی از جمله کودکان، زنان، و سالمندان کشته شدند، مدعی شد که این گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی «محصول سال‌ها تلاش» اسرائیل و «پشتیبانان» آن را «در چند ساعت» از بین برد.

این عضو دموکرات سنای آمریکا با بیان این که «ما در حال بررسی نقش جمهوری اسلامی در این عملیات هستیم»، تأکید کرده است: «ما در توافق عادی‌سازی و پیمان ابراهیم، برای تقویت اسرائیل در منطقه‌ و برای آرام‌کردن اوضاع، همکاری کرده‌ایم و باید مطمئن شویم که این حمله وقیحانه و بی‌سابقه، مذاکرات عادی‌سازی را متوقف نمی‌کند چرا که ما نمی‌خواهیم تروریست‌ها برنده شوند.

اظهارات رهبر جمهوری اسلامی پس از آن است پلیس بریتانیا درباره مداخله عوامل حکومت ایران برای بالا بردن تنش در راهپیمایی‌های حمایت از گروه‌های فلسطینی هشدار داد. علی خامنه‌ای همچنین خواستار آن شد که «بمباران غزه فورا قطع» شود و از «تروریست» نامیده شدن شبه‌نظامیان فلسطینی توسط «سیاستمداران و رسانه‌های غربی» در پی حمله ۱۵ مهر به خاک اسرائیل و کشته شدن بیش از ۱۴۰۰ تن که اغلب غیرنظامی بودند، انتقاد کرد.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ISNA_FARSI: آنچه در زندان بزرگِ غزه درحال رخ‌دادن است، انسان و انسانیت را نشانه گرفته استاز قدرت و نفوذ معنوی‌تان برای ترغیب دولت‌ها و ملت‌ها به صیانت از کرامت انسانیِ غزه‌نشینان و جلوگیری از تداوم ظلم رژیم صهیونیستیِ اسرائیل بهره بگیرید.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: صدور احکام جایگزین برای واحدهای تولیدی متخلفرئیس سازمان تعزیرات حکومتی از صدور احکام جایگزین برای واحدهای تولیدی متخلف به منظور جلوگیری از تعطیلی و بیکاری کارگران و رونق و رشد تولید خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

ALARABIYA_FA: آمریکا روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ غزه متهم کردآنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه را به تلاش برای «بهره‌برداری» از جنگ اسرائیل و حماس برای کاهش حمایت غرب از اوکر

منبع: AlArabiya_Fa | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: لبنان: درخواست آلمان برای اعزام نیرو با هدف خارج کردن اتباع خود «قانونی» استوزارت خارجه لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، درخواست آلمان درخصوص اعزام نیروی نظامی به لبنان برای تخلیه اتباع خارجی «قانونی» است و دولت مجاز به تایید آن است.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕

BBCPERSIAN: هشدار بانک جهانی درباره جهش قیمت نفت در صورت تشدید جنگ غزهبانک جهانی هشدار داده که بالا گرفتن جنگ اسرائیل -غزه می‌تواند قیمت نفت را به بشکه‌ای بیش از ۱۵۰ دلار افزایش دهد و به بحران سوءتغذیه در سراسر دنیا منجر شود.

منبع: bbcpersian | ادامه مطلب ⮕

ISNA_FARSI: دبیرکل جنبش النجباء: تصمیم آزادسازی نظامی عراق گرفته شده استدرپی تشدید حملات راکتی و پهپادی مقاومت اسلامی عراق به پایگاه‌های اشغالگران آمریکا در منطقه، دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجباء از تصمیم مقاومت این کشور برای آزادسازی نظامی آن خبر داد.

منبع: isna_farsi | ادامه مطلب ⮕