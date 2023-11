نکته عجیب‌تر اینکه بایرنی‌ها در این بازی با گل مولر پیش افتاده بودند اما در نهایت با کامبک شوکه کننده حریف دسته سومی خود رو به رو شدند و در دقیقه ۹۶ و آخرین ثانیه‌های بازی گل دوم را دریافت کردند تا نهایتا با نتیجه ۲ بر یک شکست بخورند.

در ۳ بازی دیگر جام حذفی آلمان نیز، تیم‌های هرتابرلین، فرانکفورت و نورنبرگ با غلبه بر حریفان خود راهی دور بعدی شدند.

